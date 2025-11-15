Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 15 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más característicos del Caribe colombiano. Con el paso del tiempo, dejó de ser únicamente un juego de azar para convertirse en una tradición nocturna que combina emoción, esperanza y un fuerte sentido de comunidad. Cada noche, miles de jugadores siguen atentamente la transmisión oficial, convirtiendo el sorteo en un punto de encuentro entre familias, vecinos y aficionados al chance.

Resultado del Caribeña Noche – 15 de noviembre de 2025

El sorteo de sábado 15 de noviembre de 2025 entregó el siguiente resultado oficial: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota: una apuesta moderna que elevó la emoción

Desde 2025, la Caribeña Noche introdujo la quinta balota, una innovación que transformó la experiencia del sorteo. Esta modalidad amplió el número de combinaciones posibles, mejoró las oportunidades de acierto y añadió un nivel adicional de suspenso que se mantiene hasta el cierre de la transmisión.

La implementación de esta balota extra no solo aumentó las probabilidades de ganar, sino que también fortaleció la conexión con los jugadores habituales. Gracias a esta novedad, la Caribeña Noche se consolidó como uno de los sorteos más modernos, dinámicos y emocionantes de la región.



¿A qué hora se realiza la Caribeña Noche?

El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m., un horario que se adapta perfectamente a las rutinas nocturnas de los habitantes del Caribe colombiano. Minutos después de la transmisión, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, lo que garantiza una consulta rápida, segura y completamente transparente.



Modalidades de juego disponibles

Una de las mayores fortalezas de la Caribeña Noche es la variedad de modalidades que ofrece, ideales para jugadores con diferentes estrategias y niveles de experiencia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto del número completo en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de esas tres cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos cifras finales.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas opciones permiten que tanto apostadores experimentados como participantes nuevos encuentren una forma cómoda y flexible de jugar.



Costos de las apuestas

Fiel a su carácter accesible y popular, la Caribeña Noche mantiene valores que permiten participar sin afectar el presupuesto de los jugadores. Los costos oficiales son:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Esta estructura de precios favorece la participación masiva y mantiene al sorteo como una opción atractiva y cercana.



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Noche es simple y seguro, siempre que se presenten los documentos requeridos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

