Chance Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 8 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos de azar más seguidos en el departamento de Antioquia. Cada día, numerosos jugadores están atentos a los resultados del Chance Paisita Noche para comprobar si el número elegido coincide con el ganador del día.
En el sorteo realizado el domingo 8 de marzo de 2026, el resultado oficial del Paisita Noche fue el siguiente: (en minutos)
Desde el año 2025, el chance Paisita Noche incorporó una alternativa adicional para los jugadores llamada quinta balota, una modalidad creada para quienes buscan aumentar el valor potencial del premio.
Esta opción no es obligatoria. Los participantes pueden decidir si la incluyen o no al momento de realizar su apuesta. Cuando un jugador opta por activar esta modalidad y logra acertar las cuatro cifras en el orden exacto, el premio puede incrementarse gracias a este complemento.
A pesar de ofrecer una posibilidad adicional de ganancia, la quinta balota no modifica el funcionamiento tradicional del juego. Las reglas básicas del sorteo continúan siendo las mismas, por lo que los jugadores pueden seguir apostando bajo el mismo esquema conocido.
El sistema de juego del Paisita Noche es sencillo y accesible para el público general. Los participantes deben elegir un número y apostar bajo alguna de las modalidades disponibles. Si el número seleccionado coincide con el resultado oficial del sorteo, el jugador puede obtener un premio según la modalidad escogida.
Uno de los aspectos que facilita la participación es el valor de las apuestas. Estas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que diferentes tipos de jugadores puedan ingresar al juego con montos variados.
Dado que el sorteo se realiza diariamente, es común que los jugadores busquen en internet los resultados del chance Paisita Noche apenas se anuncian, con el fin de verificar rápidamente si su jugada resultó ganadora.
Para quienes siguen de cerca este juego de azar, conocer los horarios oficiales es clave para estar atentos al anuncio del número ganador.
Los horarios del chance Paisita Noche son los siguientes:
En estos momentos se realiza el sorteo oficial y comienza la publicación del resultado correspondiente al día.
Una de las características que ha mantenido la popularidad del chance Paisita es la variedad de formas en las que se puede apostar. Los jugadores tienen diferentes opciones según la cantidad de cifras que deseen acertar o el orden en el que aparezcan.
Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:
Gracias a estas modalidades, cada jugador puede escoger la forma de apuesta que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.
En Colombia, el chance en línea está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de suerte y azar en el país.
Solo los operadores que cuentan con autorización oficial pueden ofrecer apuestas a través de plataformas digitales. Entre los sitios habilitados para jugar de manera legal se encuentran:
A través de estos portales, los usuarios pueden registrarse, verificar su identidad y recargar saldo utilizando PSE o transferencias bancarias. De esta manera, es posible realizar apuestas sin necesidad de acudir a un punto físico.
Además, es recomendable conservar el comprobante de la apuesta, ya que este documento puede ser necesario para reclamar el premio en caso de resultar ganador.
Quienes obtienen un premio en el chance Paisita Noche deben presentar ciertos documentos básicos al momento de realizar el cobro.
Los requisitos principales incluyen:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales de acuerdo con el monto expresado en UVT:
Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo: