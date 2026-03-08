Chance Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 8 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos de azar más seguidos en el departamento de Antioquia. Cada día, numerosos jugadores están atentos a los resultados del Chance Paisita Noche para comprobar si el número elegido coincide con el ganador del día.



Resultado oficial del Paisita Noche – 8 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 8 de marzo de 2026, el resultado oficial del Paisita Noche fue el siguiente: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota: modalidad adicional desde 2025

Desde el año 2025, el chance Paisita Noche incorporó una alternativa adicional para los jugadores llamada quinta balota, una modalidad creada para quienes buscan aumentar el valor potencial del premio.

Esta opción no es obligatoria. Los participantes pueden decidir si la incluyen o no al momento de realizar su apuesta. Cuando un jugador opta por activar esta modalidad y logra acertar las cuatro cifras en el orden exacto, el premio puede incrementarse gracias a este complemento.

A pesar de ofrecer una posibilidad adicional de ganancia, la quinta balota no modifica el funcionamiento tradicional del juego. Las reglas básicas del sorteo continúan siendo las mismas, por lo que los jugadores pueden seguir apostando bajo el mismo esquema conocido.



Cómo se juega el Chance Paisita Noche

El sistema de juego del Paisita Noche es sencillo y accesible para el público general. Los participantes deben elegir un número y apostar bajo alguna de las modalidades disponibles. Si el número seleccionado coincide con el resultado oficial del sorteo, el jugador puede obtener un premio según la modalidad escogida.

Uno de los aspectos que facilita la participación es el valor de las apuestas. Estas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que diferentes tipos de jugadores puedan ingresar al juego con montos variados.



Dado que el sorteo se realiza diariamente, es común que los jugadores busquen en internet los resultados del chance Paisita Noche apenas se anuncian, con el fin de verificar rápidamente si su jugada resultó ganadora.



Horarios del sorteo

Para quienes siguen de cerca este juego de azar, conocer los horarios oficiales es clave para estar atentos al anuncio del número ganador.

Los horarios del chance Paisita Noche son los siguientes:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos momentos se realiza el sorteo oficial y comienza la publicación del resultado correspondiente al día.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

Una de las características que ha mantenido la popularidad del chance Paisita es la variedad de formas en las que se puede apostar. Los jugadores tienen diferentes opciones según la cantidad de cifras que deseen acertar o el orden en el que aparezcan.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: el jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado.

Combinado cuatro cifras: se gana al acertar las cuatro cifras sin importar el orden en el que aparezcan.

Tres cifras directo: se obtiene premio si coinciden las tres últimas cifras en el mismo orden.

Combinado tres cifras: se aciertan las tres cifras sin importar su posición.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra o uña: se gana al coincidir únicamente con la última cifra.

Gracias a estas modalidades, cada jugador puede escoger la forma de apuesta que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, el chance en línea está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de suerte y azar en el país.

Solo los operadores que cuentan con autorización oficial pueden ofrecer apuestas a través de plataformas digitales. Entre los sitios habilitados para jugar de manera legal se encuentran:



Paga Todo

Gana

Su Red

Apuestas Cúcuta 75

A través de estos portales, los usuarios pueden registrarse, verificar su identidad y recargar saldo utilizando PSE o transferencias bancarias. De esta manera, es posible realizar apuestas sin necesidad de acudir a un punto físico.

Además, es recomendable conservar el comprobante de la apuesta, ya que este documento puede ser necesario para reclamar el premio en caso de resultar ganador.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Quienes obtienen un premio en el chance Paisita Noche deben presentar ciertos documentos básicos al momento de realizar el cobro.

Los requisitos principales incluyen:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad y copia

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales de acuerdo con el monto expresado en UVT:



Menos de 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Paisita Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:

