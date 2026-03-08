Chance Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 8 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de azar más consultados en la región Caribe de Colombia. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, miles de jugadores revisan cada noche el resultado oficial con la expectativa de que su número coincida con el ganador.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 8 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 8 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que brinda a los participantes la posibilidad de apostar de forma diaria. El sorteo se realiza en la jornada nocturna y el resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del juego.

Este horario establecido facilita que los jugadores sepan con exactitud el momento en el que deben revisar si su apuesta coincide con el número ganador del día.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los elementos que más llama la atención del chance Sinuano Noche es la variedad de modalidades disponibles para apostar. Los jugadores pueden elegir diferentes formas de juego dependiendo del tipo de premio que desean obtener o del nivel de riesgo que estén dispuestos a asumir.

Los montos de apuesta suelen oscilar entre $500 y $25.000, lo que permite la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: el jugador gana si acierta las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.

Combinado cuatro cifras: se obtiene premio si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Combinado tres cifras: se gana cuando las tres cifras coinciden en cualquier posición.

Dos cifras o pata: se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: basta con acertar únicamente el último dígito del resultado.

Gracias a esta diversidad de opciones, cada jugador puede escoger la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y a su forma de apostar.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

Actualmente, el Chance Sinuano Noche también puede jugarse a través de internet mediante plataformas digitales autorizadas. En Colombia, estas operaciones están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país.



Para apostar en línea, el proceso suele incluir algunos pasos básicos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE, transferencias bancarias o billeteras digitales. Seleccionar el sorteo Sinuano Noche, elegir el número y definir la modalidad de juego. Confirmar la apuesta y guardar el comprobante digital.

Utilizar plataformas oficiales permite realizar las apuestas de forma segura y garantiza respaldo para los jugadores en caso de resultar ganadores.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

Los jugadores que obtengan un premio en el Sinuano Noche deben presentar ciertos documentos para realizar el proceso de cobro.

Entre los requisitos básicos se encuentran:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del monto ganado, las autoridades del juego pueden solicitar requisitos adicionales de acuerdo con el valor expresado en UVT:



Menores a 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Iguales o superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos son algunos de los resultados recientes del Sinuano Noche:

