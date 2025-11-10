Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, gracias a su combinación única de emoción, tradición y conexión cultural con el suroccidente colombiano.

Inspirado en el color vibrante y la energía del chontaduro, este sorteo simboliza alegría, esperanza y prosperidad, convirtiéndose en un ícono del espíritu vallecaucano.

Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 10 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 10 de noviembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día ofrece múltiples formas de participar, pensadas para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada modalidad permite disfrutar la emoción del sorteo desde una perspectiva diferente y con diversas probabilidades de acierto:



4 cifras directo (superpleno): se gana al acertar las cuatro cifras exactas.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): se gana al coincidir las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acierto con la última cifra.

Gracias a esta variedad, cada jugador puede crear su propia estrategia, ajustando su nivel de riesgo y apostando según su intuición y presupuesto.



Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible, ideal para quienes buscan vivir la emoción del azar de manera segura y responsable.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que tanto jugadores ocasionales como habituales disfruten del sorteo sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso ágil y transparente. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Chontico Día continúa siendo uno de los juegos más queridos del país.