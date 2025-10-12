Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 12 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de personas lo siguen cada noche como parte de su rutina. Administrado por la Lotería del Chontico e inspirado en el tradicional chontaduro, este sorteo combina tradición, esperanza y emoción, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de transformar su suerte en cada resultado.

Número ganador de Chontico Noche hoy, domingo 12 de octubre de 2025

El número ganador del chance Chontico Noche de este domingo 12 de octubre de 2025 es el: (en minutos).

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

Horarios de los sorteos

El Chontico Noche se realiza todos los días, lo que brinda múltiples oportunidades para participar y ganar:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, los jugadores pueden disfrutar del Chontico Día y del Súper Chontico Noche, un evento especial que se lleva a cabo cada jueves con premios adicionales que aumentan las posibilidades de ganar.



Modalidades de apuesta

El juego cuenta con diversas modalidades diseñadas para ajustarse a las preferencias y estrategias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas opciones hacen del Chontico Noche un juego flexible y atractivo, donde cada participante puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su estilo y presupuesto.



Costos de participación

Uno de los mayores atractivos del Chontico Noche es su accesibilidad económica, lo que permite que personas de todos los perfiles puedan jugar sin necesidad de realizar grandes inversiones:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Este rango flexible fomenta la participación constante y mantiene vivo el entusiasmo de quienes buscan probar su suerte cada noche.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores del Chontico Noche deben cumplir algunos requisitos básicos para reclamar su premio de forma segura y transparente:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar un documento de identidad vigente.

Según el monto del premio, se aplican requisitos adicionales:

