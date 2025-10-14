Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 14 de octubre de 2025

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de personas siguen sus resultados cada noche como parte de una tradición que combina emoción, esperanza y entretenimiento. Inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo ha logrado ganarse un lugar especial en la rutina diaria de muchos colombianos.

Número Ganador del Chontico Noche – Martes 14 de Octubre de 2025

El número ganador del chance Chontico Noche de este martes, 14 de octubre de 2025 fue:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el punto de venta autorizado para confirmar si fue premiado.



Horarios Oficiales de los Sorteos

El Chontico Noche ofrece oportunidades diarias para participar y ganar:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, los jugadores pueden disfrutar de Chontico Día y el Súper Chontico Noche, un sorteo especial que se realiza cada jueves con premios adicionales que incrementan las posibilidades de obtener grandes recompensas.



Modalidades de Apuesta

Una de las razones por las que este juego es tan popular es la variedad de formas de participación, adaptadas a diferentes estilos y estrategias:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto del número completo.

: acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas modalidades permiten que cada participante elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y forma de juego.



Costos para Participar

El Chontico Noche destaca por ser económicamente accesible, lo que facilita que personas de distintos perfiles participen sin necesidad de hacer grandes apuestas:



Apuesta mínim a: $500 pesos

a: $500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Este rango flexible fomenta la participación constante y mantiene vivo el entusiasmo en cada sorteo.



Requisitos para Reclamar Premios

Para reclamar un premio del Chontico Noche, los ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos que garantizan un proceso transparente:



Presentar el tiquete original en buen estado. Entregar un documento de identidad vigente.

Dependiendo del monto del premio, se solicitan documentos adicionales:



Menor a 48 UV T: documentos básicos.

T: documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT : documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Mayor a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (expedida máximo 30 días antes).

El Chontico Noche sigue siendo una opción preferida para quienes buscan vivir la emoción de ganar cada noche. Su combinación de tradición, accesibilidad y premios atractivos lo mantiene como uno de los sorteos más esperados en el país.