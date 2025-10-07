Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 7 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde hace parte de la rutina nocturna de miles de apostadores. Inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo combina tradición, emoción y esperanza, ofreciendo cada noche la posibilidad de cambiar la suerte.

Número ganador del Chontico Noche

Fecha del sorteo: martes, 7 de octubre de 2025



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

Este resultado corresponde al sorteo nocturno que, como es habitual, reunió a miles de jugadores en todo el país.



Horarios de los sorteos

El Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los jugadores pueden participar en Chontico Día y en el Súper Chontico Noche, un sorteo especial que se lleva a cabo cada jueves y que entrega premios adicionales, aumentando las posibilidades de ganar.



Modalidades de apuesta

Este juego ofrece distintas opciones para que cada participante elija la que mejor se adapte a su estrategia:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combi nado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

nado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (directo o combinado): a cierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

cierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Costos de participación

Una de las razones de la popularidad del Chontico Noche es su accesibilidad económica:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Este esquema permite que personas de diferentes perfiles puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Para reclamar un premio, es indispensable presentar:



El tiquete original en buen estado.

Un documento de identidad vigente.

Según el valor del premio, se aplican las siguientes condiciones adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT : documentos básicos y formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

: documentos básicos y formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida máximo 30 días antes).

El Chontico Noche sigue siendo una tradición arraigada entre los colombianos. Con horarios accesibles, diversas modalidades de apuesta y premios atractivos, cada sorteo representa una nueva oportunidad para transformar la suerte.

