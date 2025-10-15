Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 15 de octubre de 2025

El Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más tradicionales y populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cada noche miles de personas siguen los resultados con entusiasmo. Este juego de azar, inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, ha logrado convertirse en parte de la rutina diaria de muchos hogares, combinando emoción, esperanza y entretenimiento.

Número ganador del Chontico Noche

En el sorteo del miércoles, 15 de octubre de 2025, el número ganador fue:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

¡Felicidades a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar el premio correspondiente.



Horarios oficiales de los sorteos

El Chontico Noche ofrece sorteos diarios para que los participantes tengan múltiples oportunidades de ganar:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, existen alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado cada jueves con premios especiales que aumentan las posibilidades de obtener grandes recompensas.



Modalidades de apuesta

Una de las razones del éxito del Chontico Noche es la variedad de modalidades de participación, que se adaptan a diferentes estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y presupuesto.



Costos para participar

El Chontico Noche es accesible para todo tipo de participantes gracias a su rango de apuestas flexible:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Este sistema fomenta la participación constante y mantiene el entusiasmo en cada sorteo.



Requisitos para reclamar premios

Para garantizar un proceso transparente, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos al momento de reclamar un premio:



Presentar el tiquete original en buen estado. Entregar un documento de identidad vigente. Según el monto del premio, se solicitan documentos adicionales:

Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT : documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Mayor a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (expedida máximo 30 días antes).

El Chontico Noche sigue siendo una de las opciones favoritas para quienes disfrutan la emoción de los juegos de azar. Su combinación de tradición, accesibilidad y atractivos premios lo consolida como uno de los sorteos más esperados cada noche en Colombia.