Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 11 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en parte de la rutina nocturna de miles de apostadores. Inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo combina tradición, emoción y esperanza, ofreciendo cada noche la posibilidad de transformar la suerte de sus participantes.

Número ganador de Chontico Noche hoy, sábado 11 de octubre de 2025

El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 11 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

Horarios de los sorteos

El Chontico Noche se realiza todos los días, brindando múltiples oportunidades para participar y ganar:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, los jugadores también pueden participar en el Chontico Día y en el Súper Chontico Noche, un sorteo especial que se celebra cada jueves con premios adicionales, aumentando las posibilidades de ganar.



Modalidades de apuesta

El juego ofrece diversas modalidades para adaptarse a las preferencias y estrategias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas opciones permiten que cada participante elija la forma de jugar que más se ajuste a su estilo y presupuesto.



Costos de participación

Una de las razones del éxito del Chontico Noche es su accesibilidad económica, lo que permite que personas de distintos perfiles puedan participar:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Este rango flexible permite disfrutar del juego sin necesidad de grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Para reclamar un premio del Chontico Noche, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Un documento de identidad vigente.

Según el monto del premio, se aplican los siguientes requisitos adicionales:

