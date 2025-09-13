Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy 13 de septiembre de 2025

El chance Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos más reconocidos en Colombia gracias a su sencillez, múltiples modalidades de juego y la amplia red de puntos de venta disponibles en todo el país. Cada día reúne a miles de apostadores que buscan probar su suerte y ganar atractivos premios en efectivo.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 13 de septiembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y sistema de premios

Este sorteo ofrece varias formas de apostar, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto. Los premios se multiplican de acuerdo con el monto jugado:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. Dos últimas cifras o “pata” : 50 veces la apuesta.

: 50 veces la apuesta. Última cifra o “uña”: 5 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, un número adicional que amplía las probabilidades de obtener premios más altos, lo que lo hace aún más atractivo para los apostadores.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. Cabe resaltar que no se realiza los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben planificar sus apuestas con anticipación.



Cómo reclamar los premios

La empresa Paga Todo establece que, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 solo pueden cobrarse en puntos de venta autorizados.

Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:

