Dorado Noche resultado del último sorteo hoy, domingo 26 de octubre de 2025

El Dorado Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares del país, cautivando cada semana a miles de colombianos que buscan cambiar su suerte. Con una amplia red de puntos de venta y una transmisión oficial que conecta a jugadores de diferentes regiones, este sorteo se ha convertido en una tradición nacional, reconocida por su transparencia, emoción y grandes premios en efectivo.

Más que un simple juego de azar, El Dorado Noche representa la ilusión de ganar y la emoción compartida de quienes, noche tras noche, esperan ver sus números en pantalla. Su formato dinámico y su historia dentro del chance colombiano lo han posicionado como un referente del entretenimiento popular.

Número ganador de Dorado Noche hoy, domingo 26 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 26 de octubre de 2025 es: 2468 - 7



Número ganador: 2468

Dos últimas cifras: 68

Tres últimas cifras: 468

La quinta: 7

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde 2025, El Dorado Noche incorporó una innovación que revolucionó su dinámica: la quinta balota. Este cambio amplió las combinaciones posibles y aumentó las probabilidades de ganar, haciendo de cada sorteo una experiencia más emocionante y competitiva.

Con esta modificación, las transmisiones se transformaron en verdaderos momentos de adrenalina. Los apostadores permanecen atentos hasta el último instante, esperando que ese número extra sea el que marque la diferencia.

La introducción de la quinta balota no solo renovó el interés del público, sino que también fortaleció la posición del Dorado Noche como uno de los sorteos con mayor participación en Colombia. Esta actualización, pensada para ofrecer más oportunidades y mantener la emoción, reafirma su liderazgo dentro del universo del chance nacional.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

Los premios de El Dorado Noche varían según la modalidad elegida y el monto apostado, ofreciendo múltiples alternativas tanto para jugadores experimentados como para quienes prueban suerte por primera vez. Las ganancias se calculan con base en las equivalencias oficiales, garantizando transparencia y oportunidades para todos:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

Estas modalidades permiten desde apuestas pequeñas con resultados inmediatos hasta combinaciones más ambiciosas con premios significativos. Así, El Dorado Noche continúa siendo una opción accesible, divertida y con altas posibilidades de ganar, manteniendo su popularidad en todo el país.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El Dorado Noche mantiene horarios fijos que facilitan la participación de sus seguidores y garantizan una experiencia organizada y confiable:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno se ha convertido en un clásico de fin de semana, ideal para quienes disfrutan cerrar el día con la emoción del chance. Además, los resultados oficiales se publican minutos después del sorteo en los canales autorizados, ofreciendo transparencia y confianza a los jugadores.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

El proceso para reclamar un premio de El Dorado Noche es sencillo y seguro, gestionado por la red Paga Todo, encargada de los pagos oficiales del sorteo. Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse exclusivamente en puntos autorizados, garantizando control, respaldo y protección para los ganadores.

Para hacer efectivo el cobro, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

