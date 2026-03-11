Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia. Su creciente popularidad se explica por un atractivo plan de premios, diferentes modalidades de apuesta y un sistema de pagos regulado que brinda confianza a quienes revisan diariamente los resultados con la ilusión de acertar el número ganador.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 11 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta

Modalidades de juego y plan de premios

Uno de los mayores atractivos del chance Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece. Los jugadores pueden elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia, teniendo en cuenta que el monto del premio depende tanto del valor apostado como del tipo de acierto logrado.

De acuerdo con el plan oficial de pagos, los premios se distribuyen de la siguiente forma por cada peso apostado:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Cada modalidad presenta distintos niveles de dificultad y recompensa. Mientras algunas apuestas ofrecen premios más altos, otras aumentan las probabilidades de acierto con pagos proporcionales al tipo de jugada realizada.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad adicional que amplía las posibilidades de ganar y hace el juego más dinámico para quienes buscan más oportunidades en una sola apuesta.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia en los pagos. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.

Para reclamar el dinero, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y recibir el pago de forma segura.



Gracias a su plan de premios claro, la incorporación de nuevas modalidades de juego y un sistema de pagos regulado, el chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más populares del país y uno de los más consultados por quienes revisan a diario los resultados del chance en Colombia.