Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia.
Su trayectoria, transparencia y la emoción que genera en miles de apostadores en todo el país lo convierten en una opción favorita para quienes buscan tentar la suerte y alcanzar la tan anhelada “suerte dorada”.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 10 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El éxito de El Dorado Tarde se debe, en gran parte, a la diversidad de modalidades que ofrece, pensadas para que cada jugador pueda elegir según su presupuesto y estilo de juego. Cada formato cuenta con un sistema de pago específico:
Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota, una innovación que ha aumentado las oportunidades de premio y la emoción de cada jugada, haciendo de El Dorado Tarde uno de los juegos más dinámicos del país.
El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para toda Colombia.
No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben planificar sus apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.
Reclamar un premio en El Dorado Tarde es un proceso rápido, seguro y sencillo.
Según la información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en puntos de venta autorizados. Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:
Con su equilibrio entre tradición, innovación y confianza, El Dorado Tarde continúa siendo un referente del chance en Colombia, ofreciendo cada tarde a los apostadores una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.