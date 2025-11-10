Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia.

Su trayectoria, transparencia y la emoción que genera en miles de apostadores en todo el país lo convierten en una opción favorita para quienes buscan tentar la suerte y alcanzar la tan anhelada “suerte dorada”.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 10 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 10 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El éxito de El Dorado Tarde se debe, en gran parte, a la diversidad de modalidades que ofrece, pensadas para que cada jugador pueda elegir según su presupuesto y estilo de juego. Cada formato cuenta con un sistema de pago específico:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota, una innovación que ha aumentado las oportunidades de premio y la emoción de cada jugada, haciendo de El Dorado Tarde uno de los juegos más dinámicos del país.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para toda Colombia.

No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben planificar sus apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio en El Dorado Tarde es un proceso rápido, seguro y sencillo.

Según la información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en puntos de venta autorizados. Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su equilibrio entre tradición, innovación y confianza, El Dorado Tarde continúa siendo un referente del chance en Colombia, ofreciendo cada tarde a los apostadores una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.