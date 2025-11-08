Lotería del Cauca resultados del último sorteo del sábado 8 de noviembre de 2025

La Lotería del Cauca celebró su sorteo número 2584 la noche de este sábado 8 de noviembre de 2025, ofreciendo una nueva oportunidad para que miles de apostadores se conviertan en millonarios. En esta edición, el premio mayor alcanza la impresionante cifra de 8.000 millones de pesos, consolidando a esta lotería como una de las más atractivas del país.

El plan de premios está diseñado para brindar múltiples posibilidades de ganar. Además del gran premio, los participantes pueden aspirar a un seco de $300 millones, uno de $200 millones y dos premios de $100 millones.

Número ganador de la Lotería del Cauca hoy, sábado 8 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Caucade este sábado 8 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

Si algún jugador tiene dudas sobre los procesos de cobro, tiempos, impuestos o el tratamiento de los premios en especie, puede comunicarse a la línea oficial 018000930320 para recibir orientación directa.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación, se presentan los números ganadores de los secos de esta edición. Revise con atención su billete y compruebe si la suerte estuvo de su lado en el sorteo de la Lotería del Cauca:



(En minutos)

Asimismo, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo 2584, donde podrá verificar con exactitud los números ganadores. Se recomienda comparar cuidadosamente su billete con esta publicación oficial para confirmar si es uno de los afortunados ganadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Si resulta ganador del Premio Mayor, debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, su RUT, una certificación bancaria y su cédula de ciudadanía. En este lugar se verificará la autenticidad del billete y se levantará un acta para iniciar el proceso de pago de manera segura y confiable.

En caso de haber ganado una aproximación, el premio puede reclamarse directamente con el lotero de confianza, quien podrá entregar el dinero o intercambiar las fracciones por nuevos billetes para seguir participando.

Para los premios superiores a $2.036.000, que generan retención en la fuente, será necesario presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía al momento de reclamar.

Si el premio corresponde a un seco, el ganador puede acercarse a un distribuidor autorizado. Según su capacidad de pago, este podrá realizar el desembolso de inmediato o remitir los datos a la Lotería del Cauca para verificar la autenticidad del billete antes de proceder con el pago.



¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza su sorteo todos los sábados a las 11:00 p.m. a través del Canal UNO. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre de 2025, así que adquirir el billete con anticipación puede ser el primer paso para cambiar su vida. ¡La suerte podría estar más cerca de lo que imagina!