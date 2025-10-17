MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 17 de octubre de 2025

En la noche del jueves, los números ganadores del sorteo #417 de MiLoto fueron X - X - X - X -X. Miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados, pero ningún tiquete logró la combinación perfecta de los cinco aciertos. Como resultado, el premio mayor que partía de $120 millones no cayó y ahora alimenta un nuevo acumulado que enciende la ilusión de los jugadores.



Así se repartieron los premios de MiLoto

A pesar de no haber un ganador del gran acumulado, el sorteo de MiLoto sí dejó miles de sonrisas en el país. La distribución detallada de la premiación fue la siguiente:

El video oficial del sorteo ya se encuentra disponible en los canales oficiales para que todos los jugadores puedan verificar sus tiquetes. Con el nuevo acumulado de $200 millones, la expectativa para el próximo sorteo crece exponencialmente, renovando la ilusión de miles de personas de convertirse en el nuevo millonario del país gracias a MiLoto.