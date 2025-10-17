En vivo
Protestas en Bogotá
Salvatore Mancuso
Regasificadora de Cartagena

MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 17 de octubre de 2025

MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 17 de octubre de 2025

El sorteo 416 de MiLoto, jugado este viernes 17 de octubre de 2025, no tuvo un ganador del premio mayor, elevando el pozo acumulado.

Miloto hoy
MiLoto Cayó Hoy
Foto: MiLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

En la noche del jueves, los números ganadores del sorteo #417 de MiLoto fueron X - X - X - X -X. Miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados, pero ningún tiquete logró la combinación perfecta de los cinco aciertos. Como resultado, el premio mayor que partía de $120 millones no cayó y ahora alimenta un nuevo acumulado que enciende la ilusión de los jugadores.

Así se repartieron los premios de MiLoto

A pesar de no haber un ganador del gran acumulado, el sorteo de MiLoto sí dejó miles de sonrisas en el país. La distribución detallada de la premiación fue la siguiente:

El video oficial del sorteo ya se encuentra disponible en los canales oficiales para que todos los jugadores puedan verificar sus tiquetes. Con el nuevo acumulado de $200 millones, la expectativa para el próximo sorteo crece exponencialmente, renovando la ilusión de miles de personas de convertirse en el nuevo millonario del país gracias a MiLoto.

