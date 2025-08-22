MiLoto, sorteo y resultado viernes 22 de agosto de 2025

MiLoto es un juego de lotería de Baloto, diseñado para ofrecer una forma de juego más sencilla y con sorteos frecuentes pues juega todos los lunes, martes, jueves y viernes entre las 11:00 pm y las 11:15 pm, transmitido por el Canal UNO.

El sorteo 035 de MiLoto de este viernes, 22 de agosto de 2025 dejó como número ganador el4 que sorteó un acumulado de $300 millones.

Resultados por aciertos MiLoto último sorteo

En total, hubo 7.181 ganadores y una premiación acumulada de $84.553.750. A continuación, el detalle de los premios entregados:

Con este resultado, el acumulado para el próximo sorteo de MiLoto asciende a $350 millones, un atractivo monto que seguirá captando la atención de los apostadores.

¿Cómo se juega?

El juego es bastante simple: