MiLoto, sorteo y resultado viernes 22 de agosto de 2025

MiLoto, sorteo y resultado viernes 22 de agosto de 2025

Resultados completos del sorteo 0385 MiLoto, que entregó un premio mayor de 300 millones de pesos.

Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Foto: MiLoto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 09:38 p. m.

MiLoto es un juego de lotería de Baloto, diseñado para ofrecer una forma de juego más sencilla y con sorteos frecuentes pues juega todos los lunes, martes, jueves y viernes entre las 11:00 pm y las 11:15 pm, transmitido por el Canal UNO.

El sorteo 035 de MiLoto de este viernes, 22 de agosto de 2025 dejó como número ganador el4 que sorteó un acumulado de $300 millones.

Resultados por aciertos MiLoto último sorteo

En total, hubo 7.181 ganadores y una premiación acumulada de $84.553.750. A continuación, el detalle de los premios entregados:

Con este resultado, el acumulado para el próximo sorteo de MiLoto asciende a $350 millones, un atractivo monto que seguirá captando la atención de los apostadores.

¿Cómo se juega?

El juego es bastante simple:

  • Debes elegir 5 números del 1 al 39, sin que se repitan.
  • Puedes hacerlo de forma manual, seleccionando tú mismo los números, o de forma automática, dejando que el sistema los elija por ti de manera aleatoria.
  • Cada jugada tiene un costo de $4.000 pesos colombianos.
