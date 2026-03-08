Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 8 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre los apostadores del departamento de Antioquia. Cada jornada, miles de jugadores revisan los resultados con la ilusión de acertar el número ganador y obtener alguno de los premios que ofrece este tradicional juego de azar.
El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 8 de marzo 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad con la que se realiza el sorteo, así como la rápida difusión de los resultados.
El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sus horarios oficiales son:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican a través de canales oficiales y puntos autorizados, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente si su jugada resultó ganadora.
El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes presupuestos y estrategias. Cada opción tiene probabilidades y premios distintos según la cantidad de cifras acertadas.
Las principales modalidades son:
Esta variedad permite que los jugadores puedan elegir entre apostar por premios mayores o por opciones con mayores probabilidades de acierto.
Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio.
Documentos básicos
Para realizar el trámite es necesario presentar:
Requisitos según el valor del premio
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:
Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y un proceso organizado para reclamar premios, el chance Paisita Día continúa siendo una de las alternativas favoritas entre los apostadores de Antioquia y otras regiones del país que revisan cada día los resultados con la expectativa de convertirse en los próximos ganadores.