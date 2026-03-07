Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 7 de marzo de 2026

El chance Paisita Día sigue posicionándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Todos los días, miles de apostadores revisan los resultados con la esperanza de acertar el número ganador y obtener alguno de los premios que ofrece este reconocido juego de azar.



Número ganador de Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 7 de marzo 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos que más valoran los jugadores es la puntualidad con la que se realiza el sorteo y la rapidez con la que se publican los resultados.

El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sus horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de canales oficiales y puntos autorizados, lo que permite a los apostadores conocer rápidamente si su número fue favorecido.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta que se adaptan a distintos presupuestos y estrategias de juego. Cada una cuenta con probabilidades y premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que los jugadores puedan elegir entre apostar por premios mayores o por opciones con mayores probabilidades de acierto.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Documentos básicos

Para realizar el trámite es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: se exigen los requisitos anteriores y una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diversas modalidades de apuesta y un proceso organizado para reclamar premios, el chance Paisita Día continúa siendo una de las alternativas favoritas entre los apostadores de Antioquia y otras regiones del país que revisan cada día los resultados con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.