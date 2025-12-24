Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de diciembre de 2025

El chance Paisita Noche volvió a posicionarse entre los juegos de azar más consultados en Colombia, reafirmando su lugar como una de las alternativas preferidas por quienes siguen a diario los resultados del chance. En cada jornada nocturna, este sorteo tradicional concentra la atención de miles de jugadores que esperan conocer la combinación ganadora y confirmar si su número resultó favorecido.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy, 24 de diciembre de 2025

De acuerdo con el informe emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue la siguiente:



Número ganador:

Tres primeras cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

Tras la publicación oficial de los resultados, los jugadores pueden verificar si obtuvieron algún premio a través de los canales autorizados. En estas plataformas también es posible consultar sorteos anteriores, confirmar los números jugados y llevar un registro histórico, una herramienta especialmente útil para quienes participan de manera frecuente y analizan el comportamiento de sus apuestas.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche contempla distintas modalidades de apuesta, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite elegir entre opciones simples, de menor riesgo, o apuestas más completas, que ofrecen premios más altos.



Aciertos por cifras finales

La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.

acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado. La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Estas opciones suelen ser las más populares entre quienes buscan apuestas sencillas y accesibles.



Aciertos de tres cifras

Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado. Combinado de tres cifras: si el orden no es relevante, el premio es de 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Súper pleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado: acertar las cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Cabe recordar que todo premio superior a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, según la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Su principal atractivo es que cuenta con sorteo diario, lo que permite a los jugadores participar todos los días y consultar resultados de forma permanente. Gracias a esta constancia, se mantiene como una referencia clave dentro de los juegos de azar en Colombia, especialmente entre quienes siguen con atención los sorteos nocturnos.