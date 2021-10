Resultado del Baloto, loterías del Meta, Manizales y Valle del miércoles 13 de octubre

Este miércoles, 13 de octubre, se realizaron los sorteos del Baloto, loterías del Meta, Manizales y Valle. Estos son los resultados del Baloto con las superbalotas y las loterías con el respectivo número de serie:

Baloto: 33 - 11- 01- 15 - 02

Superbalota: 12

Revancha:25- 22- 02- 10- 15

Superbalota:06

Resultado Lotería del Meta:

Premio Mayor: 1931

Serie: 038

Resultado Lotería de Manizales

Premio Mayor: 1818

Serie:169

Resultado Lotería del Valle:

Premio Mayor: 4871

Serie:238

Resultado del premio Mayor de la Lotería del Valle Sorteo 4609 del 13 octubre del 2021

4871 de la serie 238 Despachado a la Ciudad de #Armenia.

Ver Resultados: https://t.co/cXHygo5msk. pic.twitter.com/Tx58ohpn8f — Lotería del Valle ® (@LoteriadelValle) October 14, 2021

Estos son los resultados del chance del 13 de octubre:

• Dorado mañana: 4688

• Dorado Tarde: 1788

• Culona: 6240

• Astro sol:6643 Leo

• Pijao de oro: 0687

• Paisita día: 8724

• Paisita noche: 5297

• Chontico día: 9974

• Chontico noche: 0510

• Cafeterito tarde: 7077

• Cafeterito noche: 8037

• Sinuano día: 2048

• Cash three día: 838

• Cash three noche: 466

• Play four día: 6618

• Play four noche: 9899

• Samán día: 1940

• Caribeña día: 6476

• Motilón Tarde: 6949

• Motilón Noche: 0148

• Fantástica Día: 0035

• Fantástica Noche: 2328

• Antioqueñita Día: 5192

• Antioqueñita Tarde: 1876

• Culona Noche: 2212