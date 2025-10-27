Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia. Su éxito se debe a una fórmula que combina tradición, transparencia y emoción, ofreciendo a miles de jugadores la posibilidad de comenzar el día con entusiasmo y la esperanza de ganar.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 27 de octubre

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 27 de octubre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Modalidades y premios del Dorado Mañana

Una de las principales razones por las que el Dorado Mañana se mantiene entre los juegos más populares del país es su amplia variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a diferentes tipos de jugadores y presupuestos. Cada formato brinda distintas formas de ganar y premios variables según el número de cifras acertadas:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta diversidad de opciones, cada sorteo se convierte en una experiencia emocionante, donde los jugadores viven la adrenalina de acertar el número ganador y tener la oportunidad de transformar su suerte.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se realizan sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación. Este horario matutino convierte al Dorado Mañana en una cita diaria para quienes desean comenzar el día con buena energía y el optimismo que trae la suerte.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados. El proceso es sencillo, rápido y completamente transparente.

Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

