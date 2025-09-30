Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 30 de septiembre de 2025

La suerte volvió a sonreír en el sorteo número 3121 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes 30 de septiembre de 2025. Con un premio mayor de $7.000 millones, este tradicional juego de azar reafirma su misión de transformar vidas en todo el país.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 30 de septiembre es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!



Premios Secos

Además del premio principal, la Lotería entregó múltiples premios secos en diferentes categorías:



Cómo Consultar los Resultados

Los números oficiales se publican cada martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. a través de:



Canal Uno

Página web oficial de la Lotería de la Cruz Roja

Redes sociales oficiales

Línea telefónica (1) 3115432, opción 0 o extensión 100

Verificación y Reclamo de Premios

Premio mayor : se reclama en la sede principal en Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

: se reclama en la sede principal en Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68 B-31. Premios secos: en los puntos de venta autorizados o también en la sede principal.

en los puntos de venta autorizados o también en la sede principal. Requisitos: presentar el billete o fracción original en buen estado y la cédula de ciudadanía vigente.

presentar el billete o fracción original en buen estado y la cédula de ciudadanía vigente. Plazo: el ganador cuenta con 30 días calendario para reclamar su premio, según lo establece el Decreto 2975 de 2004.

Deducciones de Ley

El ganador del premio mayor debe considerar:



Impuesto a ganadores (17 %): aproximadamente $1.190 millones.

aproximadamente $1.190 millones. Retención en la fuente (20 %): aplicada según la base gravable de la DIAN.

El valor neto estimado a recibir ronda los $4.648 millones.

La Lotería de la Cruz Roja recuerda a todos los jugadores que la información verídica solo se encuentra en sus canales oficiales. Verificar el número puede marcar la diferencia entre un sueño pasajero y una verdadera fortuna.