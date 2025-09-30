En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado contra exconcejal
Crisis diplomática con EEUU por visas
Bebé en La Calera
Plan de Trump en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 30 de septiembre de 2025

Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 30 de septiembre de 2025

La Lotería de la Cruz Roja en esta ocasión entrega un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Aquí los resultados completos de este martes, 30 de septiembre.

Jugador de la Lotería de la Cruz Roja quien revisa los resultados.
La Lotería de la Cruz Roja es muy popular entre las loterías y chances de Colombia.
Fotomontaje: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

La suerte volvió a sonreír en el sorteo número 3121 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes 30 de septiembre de 2025. Con un premio mayor de $7.000 millones, este tradicional juego de azar reafirma su misión de transformar vidas en todo el país.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 30 de septiembre es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!

Premios Secos

Además del premio principal, la Lotería entregó múltiples premios secos en diferentes categorías:

Cómo Consultar los Resultados

Los números oficiales se publican cada martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. a través de:

  • Canal Uno
  • Página web oficial de la Lotería de la Cruz Roja
  • Redes sociales oficiales
  • Línea telefónica (1) 3115432, opción 0 o extensión 100

Verificación y Reclamo de Premios

  • Premio mayor: se reclama en la sede principal en Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.
  • Premios secos: en los puntos de venta autorizados o también en la sede principal.
  • Requisitos: presentar el billete o fracción original en buen estado y la cédula de ciudadanía vigente.
  • Plazo: el ganador cuenta con 30 días calendario para reclamar su premio, según lo establece el Decreto 2975 de 2004.

Deducciones de Ley

El ganador del premio mayor debe considerar:

  • Impuesto a ganadores (17 %): aproximadamente $1.190 millones.
  • Retención en la fuente (20 %): aplicada según la base gravable de la DIAN.

El valor neto estimado a recibir ronda los $4.648 millones.

La Lotería de la Cruz Roja recuerda a todos los jugadores que la información verídica solo se encuentra en sus canales oficiales. Verificar el número puede marcar la diferencia entre un sueño pasajero y una verdadera fortuna.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de la Cruz Roja

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad