Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 8 de mayo de 2026

La jornada de juegos de azar de este viernes 8 de mayo dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto se ubicó en $120 millones



Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4833

El número ganador del Premio Mayor de la Lotería de Medellín, correspondiente al viernes 8 de mayo de 2026 fue el: 1967 de la serie 011. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5068

El gran protagonista de la noche en laLotería de Santander fue el número: 4796 de la serie 057, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.

Lotería de Risaralda: premio mayor

El número del premio mayor de la Lotería de Risaralda fue el: 0150 de la serie 253. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.



Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 8 de mayo

Durante el sorteo de hoy de MiLoto, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 31 - 01 - 02 - 13 - 28. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.

