Resultados del Baloto y Revancha, 16 de agosto de 2025

El más reciente sorteo del Baloto dejó un nuevo acumulado de $14.600 millones luego de que no se registrara ningún ganador con los 5 números más la Super Balota. En esta ocasión, ni en Baloto ni revancha se llevaron el premio mayor.



Resultados del Baloto

En el sorteo #2.540 del Baloto realizado el 16 de agosto de 2025, los números ganadores fueron — y superbalota —. El nuevo acumulado quedó en $14.800 millones.

En la Revancha, los números ganadores fueron — y superbalota —. El acumulado para este juego ascendió a los $2.700 millones.

Otros ganadores destacados fueron los tres apostadores que acertaron 4 números más la Super Balota, cada uno con un premio de $2.285.000. También hubo 44 ganadores con 4 aciertos, quienes obtuvieron $170.400 cada uno.

Tanto el Baloto como la Revancha continúan sin entregar sus acumulados mayores, lo que aumenta la expectativa para el próximo sorteo.