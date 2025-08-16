Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados del Baloto y Revancha, 16 de agosto de 2025

Resultados del Baloto y Revancha, 16 de agosto de 2025

Conozca los números ganadores del Baloto y Revancha del 16 de agosto de 2025.

Resultados baloto Revancha
Baloto Revancha
Foto: Baloto/Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 16, 2025 10:01 p. m.

El más reciente sorteo del Baloto dejó un nuevo acumulado de $14.600 millones luego de que no se registrara ningún ganador con los 5 números más la Super Balota. En esta ocasión, ni en Baloto ni revancha se llevaron el premio mayor.

Resultados del Baloto

En el sorteo #2.540 del Baloto realizado el 16 de agosto de 2025, los números ganadores fueron — y superbalota —. El nuevo acumulado quedó en $14.800 millones.

En la Revancha, los números ganadores fueron — y superbalota —. El acumulado para este juego ascendió a los $2.700 millones.

Otros ganadores destacados fueron los tres apostadores que acertaron 4 números más la Super Balota, cada uno con un premio de $2.285.000. También hubo 44 ganadores con 4 aciertos, quienes obtuvieron $170.400 cada uno.

Tanto el Baloto como la Revancha continúan sin entregar sus acumulados mayores, lo que aumenta la expectativa para el próximo sorteo.

