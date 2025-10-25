Resultados Extra de Colombia sorteo del 25 de octubre de 2025: premio mayor y secos

El Sorteo Extraordinario de Colombia celebró una nueva edición este sábado, brindando a los jugadores la posibilidad de ganar millonarios premios. En esta ocasión, el premio mayor alcanzó la impresionante cifra de 14.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los sorteos más esperados por los apostadores en el país.

Para conocer si se es uno de los afortunados ganadores, basta con comparar el número y la serie del billete con los resultados oficiales publicados tras el sorteo. Incluso quienes acierten solo la última cifra del premio mayor pueden recibir un reconocimiento económico, ya que el sorteo reparte distintos niveles de premios.

Número ganador del Extra de Colombia

El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombia de este sábado 25 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $14.000 millones!

Estos son los premios secos del Sorteo Extraordinario de Colombia.



(En minutos)



¿Cómo saber si su billete es ganador?

Para verificar si un billete obtuvo premio, el jugador debe comparar el número y la serie del boleto con los resultados oficiales publicados. Quienes acierten la última cifra del premio mayor también pueden recibir un beneficio. Además, el Extra de Colombia reparte múltiples premios adicionales, lo que incrementa las probabilidades de obtener una ganancia.

Un sorteo con tradición y alianzasEl Extra de Colombia se ha consolidado como un sorteo tradicional que se realiza los sábados. En diversas ocasiones, se juega en conjunto con loterías regionales como las de Medellín, Risaralda y Meta, fortaleciendo su presencia en distintas regiones del país y manteniendo viva la emoción entre los apostadores.



Guía para reclamar premios del Extra de Colombia

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido:



Premios menores: se reclaman presentando el billete original y en buen estado ante el distribuidor autorizado o directamente en las oficinas del Extra de Colombia (Calle 72 No. 10-07, Oficina 903, Bogotá).

(Calle 72 No. 10-07, Oficina 903, Bogotá). Premios desde $5 millones: el ganador debe adjuntar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para realizar el pago mediante transferencia electrónica.

mediante transferencia electrónica. Premios superiores a $10 millones: el cobro se realiza únicamente en las oficinas de Bogotá, donde el personal explica el procedimiento de entrega con detalle.

En el caso de los premios promocionales, se aplican las condiciones señaladas en el reglamento oficial, disponible en la parte posterior del billete y en el sitio web del sorteo.



Reclamo de premios fuera de Bogotá

Si el billete ganador fue adquirido fuera de la capital, el apostador puede enviar el desprendible del billete, junto con la fotocopia de la cédula y el formulario de pago de premios, a través de un servicio de mensajería. También existe la opción de gestionar el cobro a través del distribuidor local autorizado, garantizando así que los ganadores de cualquier región del país puedan recibir su premio de forma segura y oportuna.