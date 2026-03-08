Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, domingo 8 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y la facilidad para participar han hecho que miles de apostadores revisen diariamente los resultados con la esperanza de acertar el número ganador.



Número ganador de Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 8 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que brinda oportunidades constantes a quienes desean apostar.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden consultar si su número resultó favorecido. La puntualidad en la divulgación de los resultados es uno de los aspectos que ha fortalecido la confianza de los jugadores en este sorteo.



Modalidades de apuesta disponibles

Este chance ofrece diferentes modalidades de juego que permiten a los participantes elegir la forma de apostar según su presupuesto o estrategia. Cada opción tiene probabilidades y premios distintos dependiendo del número de cifras acertadas.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Sinuano Día ofrece opciones tanto para quienes buscan premios mayores como para quienes prefieren apuestas más sencillas.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los factores que explica la popularidad de este sorteo en la región Caribe es su accesibilidad económica. Los valores autorizados para participar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango permite que personas con distintos presupuestos puedan participar y probar suerte en el juego.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Documentos básicos requeridos

Para reclamar el premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto ganado

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente junto con los documentos anteriores. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diversas modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el chance Sinuano Día continúa siendo una de las alternativas más seguidas por los apostadores del Caribe colombiano que consultan los resultados todos los días con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores.