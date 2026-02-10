Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, martes 10 de febrero de 2026

El Sinuano Día se mantiene como uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha consolidado como una alternativa confiable para miles de jugadores que revisan sus resultados a diario.



Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 10 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 10 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m. Esta puntualidad ha sido clave para generar confianza entre los jugadores, quienes pueden consultar la información de manera oportuna y segura.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de juego que se adaptan a diversos presupuestos y estilos de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad de opciones, el Sinuano Día resulta atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Las apuestas del Sinuano Día están disponibles desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos. Esta accesibilidad ha sido uno de los factores que explican su popularidad en varias regiones del país.



Requisitos para reclamar un premio

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (emitida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Este proceso busca garantizar pagos seguros y transparentes, reafirmando al Sinuano Día como uno de los chances más confiables y relevantes del Caribe colombiano.