Sinuano Día resultado último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos y apreciados de la Costa Caribe colombiana.

Su tradición, transparencia y cercanía con los jugadores lo han convertido en una actividad diaria llena de emoción y esperanza para miles de personas en todo el país.

Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 10 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 10 de noviembre de 2025, es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para toda Colombia. Este horario constante, sumado a su compromiso con la transparencia, ha generado una comunidad fiel de apostadores que cada tarde espera con entusiasmo conocer el número de la suerte.

Con el paso de los años, este sorteo ha demostrado ser uno de los más confiables del país, atrayendo no solo a jugadores de la Costa Caribe, sino también a miles de personas de otras regiones que buscan una oportunidad diaria de ganar.



Modalidades de juego

El éxito del Sinuano Día también se explica por la diversidad de modalidades, diseñadas para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Entre las principales se destacan:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial, vigente desde 2025, que ofrece premios adicionales.

Esta variedad mantiene el juego atractivo y emocionante, ofreciendo múltiples formas de ganar.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día se caracteriza por su accesibilidad económica, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos. Esta flexibilidad permite que personas de diferentes regiones y condiciones participen sin necesidad de invertir grandes sumas, asegurando que la diversión y la emoción sean para todos.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso rápido, seguro y sencillo. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su equilibrio entre tradición, emoción y transparencia, el Sinuano Día sigue siendo un referente entre los juegos de azar en Colombia, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad de soñar, celebrar y cambiar la suerte.