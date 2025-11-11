Sinuano Día resultado último sorteo hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos de la Costa Caribe colombiana. Con una trayectoria que combina emoción, esperanza y confianza, este chance ha logrado ganarse el corazón de miles de apostadores en todo el país, convirtiéndose en una verdadera tradición diaria.

Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 11 de noviembre de 2025



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para toda Colombia. Esta puntualidad ha permitido construir una comunidad fiel que, cada tarde, sigue el juego con entusiasmo, esperando que su número sea el afortunado.

Gracias a su constancia y transparencia, el Sinuano Día ha logrado expandirse más allá de la región Caribe, sumando jugadores en distintas partes del país.



Modalidades de juego

Uno de los mayores atractivos del Sinuano Día es la variedad de sus modalidades, diseñadas para ajustarse a distintos presupuestos y estilos de juego. Cada una ofrece una experiencia única y una oportunidad diferente de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial que, desde 2025, entrega premios adicionales.

Esta diversidad mantiene al juego dinámico y emocionante, atrayendo tanto a jugadores experimentados como a quienes deciden probar suerte por primera vez.



Valor de las apuestas

La accesibilidad es otro de los factores que explican el éxito del Sinuano Día. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que personas de todos los niveles económicos participen. Su equilibrio entre bajo costo y atractivos premios lo consolida como una de las opciones más populares entre los apostadores colombianos.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Día es sencillo, rápido y completamente seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con una historia que combina tradición, emoción y transparencia, el Sinuano Día continúa siendo uno de los referentes más importantes del chance en Colombia. Cada tarde representa una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.