Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 29 de octubre de 2025

El Sinuano Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos del Caribe colombiano, uniendo cada noche a miles de apostadores en regiones como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Más allá de ser un simple sorteo, este juego representa una tradición que pasa de generación en generación, manteniendo viva la emoción de la suerte y la esperanza de ganar.

Resultado del Sinuano Noche

En el sorteo del miércoles, 22 de octubre de 2025, el resultado fue el siguiente: 7243 - 7



Número ganador: 7243

Tres últimas cifras: 243

Dos últimas cifras: 43

Quinta balota: 7

Cada noche, miles de jugadores siguen atentos la transmisión oficial, esperando ver su número entre los ganadores.

Un juego tradicional y accesible

El éxito del Sinuano Noche radica en su fácil acceso. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que personas de todos los presupuestos participen sin grandes inversiones.

En 2025, el sorteo introdujo una importante novedad: la quinta balota, un agregado que amplió las posibilidades de ganar y aumentó la emoción de cada jugada. Esta innovación fue recibida con entusiasmo, fortaleciendo la conexión del público con este clásico del chance caribeño.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., convirtiéndose en una cita fija para los amantes de la suerte. Su transmisión en vivo por los canales oficiales garantiza transparencia y confianza, permitiendo conocer los resultados en tiempo real.

Cada emisión se vive con expectativa, cerrando el día con la esperanza de ser uno de los afortunados ganadores.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece distintas formas de participar, adaptadas a las estrategias y niveles de riesgo de cada jugador. Estas son las principales modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata) : acierto de las dos últimas cifras.

: acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a estas opciones, el Sinuano Noche se mantiene como un juego versátil y emocionante, ideal tanto para quienes buscan pequeños premios como para quienes aspiran a grandes ganancias.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso para reclamar un premio es seguro y sencillo. Los ganadores deben acercarse a los puntos autorizados con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican distintos requisitos.



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. E ntre 48 y 181 UVT : documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con una mezcla de tradición, emoción y oportunidades, el Sinuano Noche sigue siendo uno de los juegos preferidos en el Caribe colombiano, donde cada noche la ilusión de ganar vuelve a encenderse.