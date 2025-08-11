Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy, lunes 11 de agosto de 2025

El Super Astro Sol es un juego de chance que combina la emoción de acertar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con el toque especial de un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Este sorteo, ideal para quienes confían tanto en la suerte como en la astrología, permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos. Para llevarse el premio, el número elegido y el signo deben coincidir exactamente, en el mismo orden en que salgan en el sorteo.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 11 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p.m., y se puede seguir en vivo para no perderse ningún detalle de la emoción del momento.



Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar es muy sencillo:



Escoja su número: Seleccione un número de cuatro (4) cifras. Elija su signo zodiacal: Puede escoger uno de los doce (12) signos del zodiaco. Aumente sus probabilidades: Si quiere más oportunidades de ganar, puede apostar su número con los doce (12) signos a la vez, modalidad conocida como Todos los Signos. Es importante informar a la asesora que desea jugar de esta manera. Realice su apuesta: Puede hacer hasta 4 apuestas por tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El juego se adapta a diferentes presupuestos:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro Sol?

Existen varias formas de participar:



Puntos de venta físicos: Puede acercarse a cualquiera de los puntos autorizados en todo el territorio nacional.

¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro Sol?

El proceso para cobrar un premio depende del valor obtenido, pero siempre es necesario contar con documentos básicos:

Documentos esenciales para cualquier premio:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

