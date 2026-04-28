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Blu Radio  / Economía  / La Andi pidió a la Corte tumbar el decreto de la emergencia económica, ¿por qué?

La Andi pidió a la Corte tumbar el decreto de la emergencia económica, ¿por qué?

Al despacho del magistrado Miguel Efraín Polo llegó un documento desde la Andi en donde expone sus razones por las que el alto tribunal debería declarar inexequible el decreto.

Corte Constitucional
Corte Constitucional
Foto: Corte Constitucional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

La Asociación Nacional de Industriales envió un concepto a la Corte Constitucional en donde argumenta su postura para pedir que se caiga la emergencia económica, si bien la Andi reconoce que lo ocurrido en regiones como Córdoba tras la ola invernal sí se trata de un hecho grave, no es sobreviniente ni imprevisible.

En el documento, firmado por el presidente del gremio, Bruce Mac Master, la Andi plantea que el decreto no cumple con los requisitos constitucionales para la declaratoria de un estado de excepción. En ese sentido, sostiene que la medida no satisface el presupuesto fáctico ni supera el juicio valorativo exigido por la Constitución.

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“El decreto acredita, es cierto, que el fenómeno hidrometeorológico produjo daños significativos: pérdidas humanas, afectaciones a viviendas, infraestructura, producción agropecuaria y ecosistemas. La Andi no desconoce la tragedia que aún embarga a la región Caribe. Sin embargo, en ningún punto el Decreto 0150 de 2026 demuestra que dichas afectaciones sean constitucionalmente inmanejables mediante los mecanismos ordinarios del Estado”, señaló la Andi.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
Foto: Blu Radio

La Corte Constitucional deberá evaluar las solicitudes y conceptos que han llegado allí al alto tribunal sobre la emergencia económica. En ese sentido, se espera que esta misma semana los magistrados se reúnan para evaluar las solicitudes de suspensión provisional que pesan sobre el decreto.

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