La economía en Colombia creció en un 2,7 %, pero enfrenta múltiples desafíos: CPC

La economía en Colombia creció en un 2,7 % para este año, una desaceleración moderada que preocupa en estos momentos al Consejo Privado de Competitividad, pero que puede mejorar si se modifica en su agenda.

La productividad es el motor de la economía; sin embargo, en Colombia se encuentran algunos sesgos que hacen que se reflejen fallas en el sistema. Por una parte, la población que más sufre las brechas de la desigualdad son testigos de la inseguridad, una de las consecuencias del retroceso de la productividad, en los territorios de Cauca, Arauca, Chocó y Catatumbo. Desde el primer trimestre del 2020, la violencia organizada en Colombia aumentó más de un 24 %, posesionando a Colombia en el quinto puesto de los países con mayores costos asociados a la violencia, que representa el 33,7 % del Producto Interno Bruto.

Por otro lado, la productividad se ve afectada en quienes no hacen parte del mundo laboral. El 15 % de hombres entre 15 y 28 años no estudian ni trabajan; del mismo modo, las jóvenes entre el mismo rango de edad aumentan su cifra, pues un 21 % de esta población no está trabajando y tampoco estudiando.

“El mundo se está envejeciendo y realmente tener una población joven es como tener, decíamos en la presentación, una flor en un desierto. Sin embargo, cuando miramos esta población, nos encontramos que el porcentaje, por ejemplo, que no estudia y no trabaja, dependiendo del rango de edades, puede oscilar entre 23 y 28 % de la población de jóvenes”, aseguró Ana María Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad.



Este es un panorama que puede mejorar y que requiere de un cambio de normas que están vigentes para que los jóvenes entre 15 y 18 años logren trabajar, si así lo requieren. Del total de esta población, el 94 % trabaja de manera informal, un porcentaje alto que debe tener prontas soluciones, además de impulsar la educación profesional, puesto que tan solo 4 de cada 10 egresados de la educación media hacen todos los trámites requeridos para la educación superior.

El CPC menciona que no se debe dejar de tener una obsesión por los títulos y, por el contrario, pasar a plantearse una vida productiva. Esta afirmación se da a causa de los bajos índices de la mediana del ingreso laboral. Tan solo Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y Risaralda logran superar los ingresos del salario mínimo, mientras que, los demás departamentos no alcanzan (en la mediana) a facturar más que el salario base.