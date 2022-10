Liberales consideran que no habrá acuerdo para eliminar de tributaria impuesto a pensiones altas

El Partido Liberal, firme en su posición, aseguró que no está en contra de la reforma tributaria que se propone a sacar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que aún hay puntos del texto en los que tienen dudas y, por eso, quieren hacer algunas “modificaciones”, como en el artículo que habla de gravar las pensiones.

Así lo explicó el representante liberal Álvaro Monedero, coordinador ponente de la reforma tributaria ; en diálogo con Mañanas Blu comentó que, después de la reunión de bancada, consideran que, posiblemente, no habrá un acuerdo para eliminar dicho impuesto a las pensiones altas.

“Puede que en ese punto no haya acuerdo al final, el ministro sigue insistiendo en que sí se deben gravar las pensiones altas. Lo más seguro es que si se aprueba se demandé en la corte”, señaló Monedero.

Y es que este es uno de los puntos que más debate ha generado en los partidos, pues según aseveró el representante Monedero, algunas de las bancadas han dicho que sí acompañarían la medida, siempre y cuando se ajuste con las diferentes propuestas lanzadas, pero los liberales siguen argumentando que “no están acuerdo con gravar las pensiones ni bajitas ni altas”.

“El partido ha dicho que no acompaña ni de cinco ni de diez ni 15 millones de pesos, pero las demás bancadas han dicho que si la medían y queda claro en el texto acompañarían este artículo. Qué ha dicho el partido, que si este artículo no se elimina vamos a solicitar votación por aparte del bloque de los demás artículos; es la posición del partido, que no estaban de acuerdo con gravar las pensiones ni bajitas ni altas”, recalcó.

Sobre la reunión con el Gobierno y si es posible que cedan en este tema en específico, dijo que la respuesta que recibieron fue que estaban revisando las propuestas.

“Asentaron la cabeza cuando intervine en el tema de las pensiones, dijeron ‘estamos revisando, vamos a ver qué propuesta traemos a ver si la bancada acepta esas consideraciones’, pero hoy el punto es que no acompañamos el tema de las pensiones como tampoco el de crear nuevamente el impuesto de timbre para las transacciones de bienes inmuebles”, añadió.

Presupuesto de recaudo

El representante Monedero detalló que la propuesta liberal es de una reforma de 17 o 18 billones de pesos que, según él, “sería muy buena para el momento del país”: “Eso equivaldría a casi el 2 % del Producto Interno Bruto, PIB, en recaudo en el próximo año”.

