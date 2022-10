Presidente Petro les pide a los bancos que ayuden a financiar la reforma agraria

Cerca de dos horas duró la reunión entre el presidente Gustavo Petro, gerentes de varias empresas del país y la profesora de economía, innovación y valor público de la Universidad College London, Mariana Mazzucatto. En ese espacio, el jefe de Estado les pidió a los bancos que ayuden a financiar la reforma agraria en el país.

“Si pensamos en estas tres millones de hectáreas, propuesta para la banca privada, ¿y si cofinanciamos la producción agraria? La gran reforma en el mundo financiero es que esas finanzas financien la producción, ni siquiera si tienen competitividad, que es una gran discusión en Colombia, sino si financia la producción. Aquí hay una misión en donde puede intervenir la banca privada, el campesinado común y corriente, el Estado, la tierra, la naturaleza”, pidió el presidente Petro.

Agregó que es un trabajo de privados y públicos trabajando conjuntamente: “Fedegan dijo que sí, ellos quieren a cambio la plata de la tierra, pero también volver más productiva su ganadería, porque si es silvopastoril puede incrementar su productividad y usar la tierra más eficazmente. Hasta ellos quieren entrar, digo ‘hasta’ por las marcas ideológicas de hace unos años”.

La transición energética necesita un plan concreto, dijo Mazzucato

La economista Mariana Mazzucato habló sobre la necesidad de hacer un capitalismo diferente que esté basado en la innovación, colaboración, inversión pública y privada y compartir el valor creado en modo colectivo.

Durante su intervención, se refirió a la transición energética en el país y advirtió que requiere un plan concreto. “Todos sabemos que el petróleo no va a estar por siempre, pero esa transición que tenemos para hacer una economía sostenible necesita un plan concreto de cómo hacer esa transición como fruto de un nuevo acuerdo social”, dijo.

La profesora de economía se refirió también a la reforma tributaria que propone el Gobierno: “Hay diferentes gobiernos progresistas, pero no hay un vocabulario progresista sobre la economía; se habla de redistribución, que es muy importante, necesitamos una reforma tributaria, pero no basta porque no hay redistribución si no creamos riqueza”.

