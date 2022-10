Dólares del petróleo seguirán y reforma agraria será financiable: Gobierno busca calmar al mercado

La disparada del dólar tiene mucho que ver con los temores sobre el futuro del sector del petróleo, que es el principal producto de exportación de Colombia, y el Gobierno lo sabe. Por eso este jueves, con un dólar en 4.885 pesos, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le envió un nuevo mensaje de calma al sector.

"Estamos haciendo todavía un ejercicio, de cuál es la exportación de petróleo, en particular, que el país requiere para tener una buena disponibilidad de divisas por exportaciones", dijo el funcionario.

Publicidad

Los ejercicios son una simulación en la que participan el Ministerio de Comercio y Ecopetrol. La idea es saber cuánto tiempo se necesita para transitar de una economía que se dedica principalmente a exportar petróleo, a una que está más diversificada sin que exista una crisis en medio.

Ocampo no fue el único en tratar de calmar al mercado. También lo hizo el presidente Gustavo Petro con este mensaje en sus redes sociales

Los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continuan normalmente.



Los contratos de exploración vigentes continuan normalmente. No hay ninguna prohibición — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2022

Y la ministra de Minas, Irene Vélez:

Daremos todas las garantías para que se cumplan los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Nunca hemos dicho nada distinto. Confirmación de ello es que desde que llegamos al Gobierno, ha aumentado la producción de petróleo y gas. https://t.co/dUXvITI09w — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) October 20, 2022

Vélez envió un comunicado a la prensa en el cual, por primera vez, dice abiertamente que en la Transición Energética Justa respalda al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en la práctica de “una política macroeconómica responsable”.

Publicidad

Sin embargo, ninguno de ellos fue claro en decir si se permitirán o no los nuevos contratos de petróleo. Según el presidente de la ACP, Francisco Lloreda, si no se otorgan esos nuevos contratos, el país podría pasar una década sin tener nueva producción de crudo.

De reforma agraria y otros ruidos para el dólar

Publicidad

El tema petrolero, sin embargo, no es único que tiene al mercado preocupado, la sugerencia del presidente Gustavo Petro de pagar una reforma agraria de 60 billones con TES, también generó turbulencia.

Ocampo también mandó mensajes de tranquilidad en ese sentido.

“El Gobierno va a garantizar el financiamiento de la reforma agraria. Todavía no sabemos cuánto cuesta, para ser sinceros (…) en las reuniones que hemos tenido me da la impresión de que es mucho menos plata de la que se ha dicho, así que el programa es financiable. Además, la cantidad de tierra que se necesita comprar va a ser inferior a tres millones y que de todas maneras no se pueden pagar con TES”, agregó.

Estas declaraciones van en línea con lo que ha dicho la ministra de Agricultura, Cecilia López, en el sentido de que hay distintas fuentes de financiamiento en estudio (como los fondos de cooperación internacional) y el Gobierno aún no ha recibido la primera oferta de venta de tierra.

Publicidad

Ocampo además reiteró que no se está pensando en imponer control de cambios y las finanzas públicas se van a ajustar a la regla fiscal.

Escuche el podcast: Corazón Leopardo