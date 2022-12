Liberales reafirman su posición de no apoyar IVA a canasta familiar

El Partido Liberal, en cabeza del expresidente César Gaviria, reafirmó su posición de no apoyar el IVA a la canasta familiar. Aseguran que no creen que a las clases menos favorecidas del país se les vaya a devolver la contribución.



“Fuimos los primeros en oponernos y nos reafirmamos en esa posición de no votar el IVA a la canasta familiar. No queremos y no votaremos gravar la canasta familiar. No creemos que a las clases menos favorecidas se les vaya a devolver esos recaudos”, sostuvo el partido.



Asimismo, la colectividad cuestionó la cifra que necesita el Gobierno (19 billones de pesos) y precisó que, tras estudiarlo, consideran que el dinero faltante sería 7 billones de pesos.

“El Partido Liberal está dispuesto a apoyar una ley de financiamiento reforzando el control a la evasión. Sin embargo, no entendemos por qué anuncian que se necesitan 19 billones, pues, tras estudiarlo, consideramos que serían 7 billones los faltantes”.



“Las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal no están de acuerdo en que la mayor carga impositiva y el déficit presupuestal se obtenga de gravar aún más a la ya castigada clase media”, dice el comunicado de los liberales.



Finalmente, asegura la colectividad que no consideran que la reforma combata suficientemente la evasión y que es muy débil en la reducción o compresión del gasto público.



Asimismo, precisan que esta reforma puede subir la inflación significativamente y “tampoco genera un aumento estructural en el recaudo y es bastante inequitativa”.