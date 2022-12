MinHacienda admite necesidad de penalizar a quienes ocultan sus ingresos

En diálogo con Mañanas BLU, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, despejó dudas sobre la reforma tributaria que regirá en Colombia en este 2017.



“No hay la menor duda de que la reforma tributaria es dura, es un sacrificio grande que vamos a tener que hacer todos los colombianos, pero por duro que sea, hubiera sido mucho más duro no hacerlo”, mencionó.



Cárdenas explicó que por más duro que sea, de no haber implementado la reforma tributaria, las consecuencias para el país en términos económicos “hubieran sido muy duras”.



“El Gobierno hubiese tenido que dar reversa a muchos programas sociales que llegan a los colombianos más necesitados, entre ellos los subsidios a los servicios públicos domiciliarios (…) Programas como Familias en Acción se tendrían que cavar sin la tributaria”, añadió.



El jefe de la cartera económica mencionó que los colombianos "se lamentarían" si el Gobierno no hubiese sacado adelante esta tributaria. Sumado a eso, hizo un llamado a los hogares para que tengan en cuenta que los productos de primera necesidad no fueron gravados con el IVA.



Calificación BBB



Cárdenas explicó que de no haberse aprobado la reforma tributaria, Colombia hubiera perdido su calificación BBB.



“Para nadie es un misterio que perder la calificación BBB tendría consecuencias difíciles para la economía del país, tales como el aumento del dólar, menor inversión y aumento de la inflación”, dijo.



¿Qué objetivos se cumplieron con la implementación de la tributaria?



El titular de la cartera económica mencionó que de tres objetivos trazados con la reforma, se cumplieron dos.



“La penalización del IVA y la penalización de la omisión de activos fueron dios objetivos muy importantes logrados con esta reforma”, puntualizó.



En ese sentido, dijo que una de las tareas pendientes del Gobierno es lograr que las personas reporten adecuadamente sus ingresos en las declaraciones de renta.



“Esa tarea está pendiente y por eso le digo al fiscal general que estamos totalmente alineados y que trabajemos en conjunto para que esto sea un delito. Realicemos un proyecto de ley en esta materia y castiguemos a los evasores”, mencionó.



Finalmente, hizo un llamado a los comerciantes para que estipulen el IVA en las facturas y de esa manera los colombianos tengan claro el porcentaje que están pagando y el precio del impuesto.



“Los establecimientos comerciales tienen que diferenciar qué productos tienen IVA y que no lo tiene, para que los consumidores lo tengan claro (…) Esto debe ser visible para el consumidor porque es una práctica ilegal, ahora convertida en delito, el cobrarle IVA a algo que no lo tiene”, finalizó Cárdenas.



