MinVivienda advierte déficit de más de $700.000 millones para el próximo año

La viceministra de vivienda, Aydee Marsiglia, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que reconsidere la asignación del presupuesto para la vigencia 2026 a esta cartera, pues hay un déficit de recursos porque el Ministerio está asumiendo el pago de las tasas de interés de los subsidios de vivienda, acumulados por 7 años.

Para poder cumplir las metas que se han trazado con el presupuesto asignado para el próximo año, la cartera necesitaría más de 700.000 millones de pesos. Así lo indicó la viceministra de vivienda, en el marco de la sustentación del informe presupuestal para el año 2026, en su primera sesión este miércoles 17 de septiembre.

“Son presupuestos que vienen inflexibilizados por CONPES anteriores que ascienden a 751 millones 165.000 pesos. Nosotros como Estado estamos subsidiando las tasas de interés. Con los recursos asignados nos alcanza para 9.272 soluciones habitacionales de las cuales 7.907 son mejoramientos de vivienda. Para poder llegar a la meta, necesitaríamos adicional a lo propuesto en la cuota 715.500 millones de pesos para poder cubrir la gran parte de la demanda que se requiere para el déficit cualitativo de la vivienda”, indicó Marsiglia.

Billetes colombianos

La viceministra explicó que el objetivo es realizar más de 175.000 mejoramientos el próximo año, a pesar de que el objetivo trazado inicialmente fue de 400.000. También indicó que la complejidad de estas acciones no es realizar el mejoramiento como tal, sino llegar a los territorios.

“La ejecución de un mejoramiento en realidad se demora muy poco tiempo, porque son mejoras a la vivienda cuya ejecución, si mucho excede los tres meses; pero llegar allá o llegar al beneficiario implica todo un proceso de identificación y conseguir también quien haga la ejecución de la vivienda cuando es un territorio rural disperso, que implica una complejidad adicional”, indicó.

La funcionaria expresó preocupación porque en la propuesta de presupuesto del gobierno para la vigencia 2026, se redujo en un 42 % la asignación, afectando no solo los subsidios para vivienda digna de miles de familias, sino también el acceso a servicios básicos en territorios de difícil acceso, como el agua potable.

Finalmente, resaltó que con el presupuesto de 2025 se asignaron más de 59.000subsidios de vivienda, de los cuales 42.000 están terminados, beneficiando a 132 municipios del país.