Nequi sufre caída masiva: usuarios reportan fallos en envíos, retiros y recargas

Miles de usuarios de Nequi en Colombia han reportado este miércoles 19 de noviembre una nueva caída masiva en la plataforma, que impide realizar operaciones esenciales como envíos de dinero, retiros y recargas. Incluso el ingreso a la aplicación presenta fallas generalizadas.

Según el estado oficial del servicio, publicado por la propia compañía, la mayoría de los canales se encuentran con “interrupción mayor”, lo que significa que no están funcionando de manera normal. Las fallas afectan los envíos entre cuentas Nequi y desde o hacia Bancolombia, los retiros en cajeros y corresponsales, así como recargas por PSE o en puntos de atención físicos.

Los pagos por PSE también están caídos, lo que dificulta compras digitales y pagos de servicios que suelen hacerse desde la billetera digital. De momento, la Tarjeta Nequi es el único servicio que se mantiene en operación, por lo que podría ser una opción temporal para quienes necesiten pagar con urgencia.

Caída de Nequi este miércoles 19 de noviembre Foto: Captura de pantalla

La caída ha generado molestias especialmente en trabajadores independientes y pequeños comercios que dependen de la app para recibir pagos. En redes sociales aumentan las quejas y el reporte de transacciones detenidas o fallidas en pleno proceso.



Este tipo de interrupciones no es nueva. En los últimos días se vivió un episodio similar que dejó a los usuarios sin acceso durante horas, afectando operaciones financieras clave. Con una población cada vez más dependiente de la banca digital, las fallas en aplicaciones como Nequi generan un fuerte impacto en la vida diaria.

Mientras la plataforma soluciona la falla, expertos recomiendan a los usuarios tener alternativas de pago, como otras cuentas bancarias o tarjetas físicas, y guardar evidencia de cualquier error que se presente en transacciones pendientes, para reclamar en caso de inconsistencias una vez se restablezca el servicio.

Nequi aún no ha informado la causa de la caída ni el tiempo estimado de restablecimiento. La recomendación es estar atentos a sus canales oficiales mientras avanza la recuperación del sistema.