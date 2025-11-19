En vivo
Nequi sufre caída masiva: usuarios reportan fallos en envíos, retiros y recargas

De momento, la Tarjeta Nequi es el único servicio que se mantiene en operación, por lo que podría ser una opción temporal para quienes necesiten pagar con urgencia.

La caída de Nequi ha generado molestias especialmente en trabajadores independientes y pequeños comercios que dependen de la app para recibir pagos.
Foto: ImageFX
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

