¿No le gustaron sus compras del día sin IVA? Relájese, puede cambiarlas

Luego de la fiebre del día Sin IVA más de uno se está preguntando qué hacer si lo que compró no es de su talla, no le gustó o no le sirvió. La respuesta es simple: lo puede cambiar sin problema.

Si compró en una tienda física usted puede cambiar lo que compró por otro artículo como lo haría en cualquier otra época del año. Si compró en línea tiene unos días para ejercer el derecho al retracto: Devolver el producto sin necesidad de dar explicaciones y tener su dinero de vuelta (aunque tendrá gastos de envío"

Las compras del día Sin IVA no cambian nada de los derechos de los consumidores. Hay que entender que el día Sin IVA no es una promoción explicó el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto.

Recuerde que los comerciantes aún tienen 15 días para la entrega a domicilio de lo que usted compró el sábado y que si va a hacer algún reclamo debe hacerlo tratar de resolverlo primero con el comerciante y, si no hay acuerdo, podrá buscar a la SuperIndustria .