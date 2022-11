“Nos la jugaremos por 15 o 20 proyectos estratégicos”: director de Planeación Nacional

El nuevo director del DNP tiene el reto de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo con los insumos que salgan de los diálogos regionales que organizó el Gobierno. Deberá, también, realizar los ajustes que la administración nacional pide para el programa Ingreso Solidario, en un contexto en que la inflación amenaza con aumentar la pobreza y ponerle la lupa a la ley de regalías. La persona a cargo de estos retos es Jorge Iván González, quien en entrevista con Mañanas Blu cuando Colombia está al aire habló de la importante misión que encara.

“Vamos a hacer un Plan de Desarrollo distinto. Insisto que el no puede pasar de 100 páginas, no es un tema menor. Es crucial. Serían veinte grandes proyectos estratégicos. Comparen con el PND de 1.400 páginas de antes. Si Planeación no puede decir al país cuáles son los 15 o 20 proyectos estratégicos, estamos pedidos. Nos la jugamos por 15 o 20 proyectos estratégicos con unos indicadores. El segundo paso, una vez definido eso, hablar con los gobernadores y con los ministros”, dijo González

Publicidad

El funcionario dijo que dentro de los temas recurrentes en los diálogos con las comunidades está, especialmente, el sistema de vías terciarias, el siguiente es agua potable y saneamiento básico.

Según González se debería contemplar cobrar valorización por las vías 3G y 4G, así como pensar en grandes acueductos. “Tenemos casi la mitad del país con problemas de acueducto y saneamiento básico”, sostuvo.

Otros retos, de acuerdo con el nuevo director de Planeación, son la educación, con el reto de identificar dónde se van a crear centros educativos y en qué forma. Así mismo, el tema del sector agropecuario también ha sido un reclamo constante en las regiones, señaló.

“El tema de financiamiento y crédito también es importantísimo. Para eso necesitamos mejorar la productividad, no es algo que se logre con medidas administrativas”, complementó.