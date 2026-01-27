En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Pagos con tarjetas crédito y débito quedarían sin retefuente según proyecto de MinHacienda

Pagos con tarjetas crédito y débito quedarían sin retefuente según proyecto de MinHacienda

Según como se explica en el decreto, se busca “evitar el arbitraje entre diferentes productos” y así igualar las condiciones para medios de pagos digitales y físicos.

La tasa de usura define el máximo que los bancos pueden cobrar por intereses remuneratorios y de mora.
La tasa de usura define el máximo que los bancos pueden cobrar por intereses remuneratorios y de mora.
Foto: Blu Radio y Pexels
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad