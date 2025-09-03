Partidos de Selección Colombia dispararán ventas en estos sectores del país, según Fenalco

El partido entre Colombia y Bolivia, programado para este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, se perfila como una cita crucial en las eliminatorias rumbo a la clasificación mundialista y, cómo siempre, representa también una gran expectativa para la activación de la economía.

Pese a que el partido es en ‘La Arenosa’, desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) estiman que habrá un comportamiento positivo en el comercio y en distintos sectores económicos del país por el encuentro de este jueves y el del próximo martes 9, que se disputará ante Venezuela.

El gremio destaca que los partidos de la tricolor representarán aumentos en sectores como:



Restaurantes, bares, gastrobares y clubes sociales: estiman incrementos entre un 30 % y un 50 % debido a la masiva asistencia de público a este tipo de lugares para vivir la experiencia en grupo. Transporte, comercio informal y tiendas de barrio: proyectan aumentos de hasta un 30 %, los cuales están impulsados por la venta de bebidas y alimentos tipo snack. Artículos deportivos: calculan que los almacenes que ofrezcan accesorios alusivos a la Selección Colombia registren incrementos en ventas de hasta un 20 %. Electrodomésticos y tecnología: las ventas de este sector, encabezadas por televisores y equipos de sonidos, según afirma Fenalco con datos del Dane, han crecido un 22 % en el último año (muy por encima del promedio de comercio minorista, que tiene un 8,4 %). Hotelería y turismo: para el caso de Barranquilla, la hotelería alcanzará una ocupación del 90 % previo al partido de Colombia contra Bolivia. Asimismo, el transporte aéreo y terrestre registrará un crecimiento considerable durante la semana.

“Fenalco seguirá monitoreando el comportamiento del comercio durante esta fase de eliminatorias, resaltando cómo el fútbol, más allá de su rol deportivo, tiene un impacto directo en el pulso económico del país”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Por su parte, el director del gremio en Bogotá, Juan Esteban Orrego, aseguró que encuentros como estos van más allá de una fiesta exclusiva en el estadio. El ejecutivo aseguró que los partidos de la tricolor mejoran las ventas en muchos sectores de la economía.

“Cuando juega la selección es una fiesta para el comercio, una fiesta que va mucho más allá del estadio. Se mejoran las ventas en los bares, en los gastrobares, en los restaurantes, en las tiendas de víveres y abarrotes, todo lo que tiene que ver con tiendas de barrio se convierte también en una fiesta. Esto significa que el incremento de las ventas para una fecha como esta supera el 40 % y no es solamente en Barranquilla, donde se va a jugar mañana, sino que es en todo el país”, afirmó.

Cabe recordar que Colombia jugará el partido de este jueves a las 6:30 p.m. La tricolor solo necesita tres puntos para conseguir la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Sin embargo, con sumar solo uno estaría matemáticamente dentro del certamen, dependiendo de otros resultados.