En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Pensionados bajo esta modalidad no tendrán aumento automático en su mesada para 2025

Pensionados bajo esta modalidad no tendrán aumento automático en su mesada para 2025

Muchos pensionados creen que el incremento a su mesada aplica por igual a todas las modalidades pensionales, pero aquellos que estén bajo una modalidad tienen reglas distintas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad