Economía  / Pensionados no la pasarán bien en Navidad: estas personas no recibirán el aumento de su mesada

Pensionados no la pasarán bien en Navidad: estas personas no recibirán el aumento de su mesada

Cada vez quedan menos días para la llegada del 2026, miles de pensionados esperan el incremento anual en sus mesadas; sin embargo, dicho beneficio no aplicará para todos los jubilados del país.

