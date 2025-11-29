Pensionados no la pasarán bien en Navidad: estas personas no recibirán el aumento de su mesada

Para muchos pensionados en Colombia, el arranque de año suele representar un respiro para el bolsillo, pues la actualización de la mesada se convierte en un alivio para la economía del nuevo periodo. Sin embargo, en 2026 no todos recibirán ese ajuste, ya que el incremento está ligado al salario mínimo o al IPC, y un grupo de personas deberá afrontar el próximo año sin ninguna variación, aun cuando el costo de vida siga en aumento.

La situación, que ya genera preocupación entre expertos y asociaciones de pensionados, afecta especialmente a quienes se encuentran en retiro programado dentro de los fondos privados. En esta modalidad, el incremento depende exclusivamente del capital acumulado en la cuenta individual; si ese dinero no alcanza para cubrir el reajuste, simplemente no se aplica.



Incremento de mesada pensional: por qué algunos pensionados no tendrán ajuste

El congelamiento de estas mesadas no obedece a un capricho administrativo, sino a las reglas del régimen de ahorro individual y a recientes decisiones judiciales. La Sentencia SL-1531-2025 de la Corte Suprema reiteró que, según el artículo 81 de la Ley 100 de 1993, los fondos privados no están obligados a incrementar el pago cuando el capital resulta insuficiente.

Esto significa que, aunque el salario mínimo aumente o el IPC registre variaciones significativas, miles de pensionados bajo retiro programado no verán reflejado ese incremento en su mesada. Para quienes dependen por completo de ese ingreso mensual, el impacto será considerable, especialmente en un escenario donde la inflación de alimentos y servicios continúa presionando los presupuestos familiares.

Mesada pensional en Colombia: quiénes sí recibirán aumento en 2026

El sistema pensional colombiano mantiene tres mecanismos principales para la actualización de la mesada, que se aplicarán así:



Pensionados que reciben un salario mínimo: Este grupo tendrá el incremento más alto, equivalente al ajuste que defina el Gobierno para el salario mínimo. Es un reajuste automático y obligatorio. Pensionados con mesadas superiores al mínimo: Su incremento será igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior. Aunque suele ser menor que el aumento del mínimo, evita que la mesada pierda completamente su capacidad de compra. Pensionados bajo retiro programado en fondos privados: Solo recibirán aumento si el capital acumulado lo permite. Si no, la mesada permanecerá congelada, sin importar la inflación ni el alza del mínimo.

Es importante aclarar que los porcentajes definitivos dependerán del decreto de salario mínimo y de la cifra oficial del IPC, que será entregada por el DANE. Lo cierto es que miles de personas deberán prepararse para enfrentar el 2026 sin incremento en su mesada.