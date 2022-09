Pensiones desde $5.665.000 pagarían impuesto de renta según reforma tributaria de Petro: procuradora

La propuesta del Gobierno de Gustavo Petro, incluida en el proyecto de reforma tributaria, para que pensiones de más de 10 millones de pesos paguen impuesto a la renta generó controversia en el país. La procuradora Margarita Cabello rechazó la posibilidad en entrevista con Mañanas Blu. La jefa del Ministerio Público aseguró que la pensiones son ahorros, no ingresos y que gravarlas sería inconstitucional.

"Están diciendo que son pensiones superiores de más de 10 millones de pesos. Me da pena tener que desdecirlo en un medio de comunicación. Están gravando las pensiones desde 5.665.000 pesos, porque están bajando el tope de la UVT, que es la unidad que determina qué parte es susceptible de gravar y cuál no"

“Una preocupación macroeconómica o de temas fiscales no puede afectar un tema de pensiones. Es inconstitucional. Los derechos pensionales son legítimamente adquiridos, no pueden ser tratados como ingresos. En realidad, la pensión es un ahorro, un derecho ganado con el trabajo de largos años. Por lo tanto, constitucionalmente e internacionalmente con las convenciones existentes, se ha considerado que ya los tributos se pagaron en su momento”, declaró Cabello.

La procuradora aseguró que la pensión en realidad es una devolución que se le hace al trabajador luego de que no se encuentre en capacidad de producir.

“La pensión no se puede equiparar a un salario. No es un favor, un beneficio ni una Dádiva que entrega el Estado, es fruto de su ahorro, ya tributado. Por lo tanto, no es constitucionalmente permitido que puedan ponerle un gravamen adicional”, sostuvo la funcionaria.

Según la jefa del Ministerio Público, la decisión de intervenir en el tema se originó por múltiples solicitudes de grupos de pensionados, lo que motivó la realización de un evento y la elaboración de un informe que estará en disposición del Congreso y el ministro de Hacienda.

“A la Procuraduría llegaron muchísimas solicitudes de grupos de pensionados, solicitándonos escucharlos. Hicimos un evento y en paralelo analizamos sus preocupaciones. Llegamos a la conclusión a que tenían razón en lo que pedían. De ese evento va a salir un documento que entregaremos a la congresistas y al ministro de Hacienda ”