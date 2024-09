Petro advierte: si Congreso no aprueba presupuesto en $523 billones lo sacaría por decreto

El presidente Gustavo Petro no cede y aseguró que si el Congreso no avanza en el debate del Presupuesto General de la Nación, PGN, tal y como lo presentó su Gobierno, es decir, con una reforma tributaria incluida, buscará la forma de que el presupuesto salga por decreto.

El ministerio de Hacienda presentó al legislativo un proyecto de PGN de $523 billones para el 2025, pero como de ese total $12 billones no están asegurados, incluyó en la propuesta una nueva reforma tributaria, a la que llamó ley de financiamiento y esa ha sido la almendra de la discusión.

El viernes pasado, Efraín Cepeda, presidente del Senado, le pidió a Petro separar los dos proyectos, la reforma del presupuesto, pues de lo contrario no avanzaría el debate.

“Si el gobierno no saca los $12 billones de pesos antes del martes, vamos a negar el monto completo para que se recomponga el presupuesto, tenemos los votos”, advirtió Cepeda.

Publicidad

Y es que las comisiones económicas del Congreso tienen hasta el 15 de septiembre por ley el plazo para aprobar el monto por el cual se va a debatir el presupuesto y si lo hacen por el monto que dijo el Gobierno, estarían avalando de una vez la reforma tributaria y eso no tiene todos los apoyos.

Este lunes hubo otra reunión entre los ponentes del debate y el ministro Ricardo Bonilla sin mayores frutos, pues ni se radicó el monto oficial ni se definieron cambios ni nuevas fechas.

Publicidad

Fue luego de esa reunión, que el presidente habló en sus redes sociales sobre el tema y abrió las puertas a sacarlo por decreto.

“La mayoría de las comisiones económicas no aprobarán la ley de presupuesto porque no quieren la ley de financiamiento. Esa ley no aumenta impuesto ni a las personas naturales, excepto súper ricos y le baja el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia menos a las extractivas fósiles. ¿Por qué no quieren bajarle el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia? Parece que el presupuesto como dice la constitución y la ley, saldrá por decreto”, dijo Petro.

X: @petrogustavo

Entre tanto se acaba el tiempo en el Congreso, pues según los cálculos políticos, solo la mitad de los 96 congresistas que integran las comisiones económicas, estaría de acuerdo con el monto del Gobierno, los demás piden bajar el tope para evitar los errores del 2024, que también terminó en un recorte y plan de austeridad.