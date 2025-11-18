En vivo
Blu Radio  / Economía  / Plan de MinAmbiente para sacar al petróleo del 43 % del país requiere consulta previa: MinInterior

Plan de MinAmbiente para sacar al petróleo del 43 % del país requiere consulta previa: MinInterior

El gobierno anunció en la COP que va establecer una reserva ecológica que proteja al bioma amazónico del avance del petróleo y la minería, sin embargo, hay 566 comunidades en la zona.

