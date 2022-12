Podría haber acuerdo para que IVA a la canasta sea del 10% o 12%: Consejo Gremial

Tras la reunión del presidente Iván Duque con los representantes del sector empresarial, los 22 líderes se comprometieron a elaborar un documento con una propuesta para la reforma que será entregado al primer mandatario el próximo miércoles. Consultado por Blu Radio, el presidente del Consejo Gremial, Jorge Humberto Botero, dijo que todavía hay opiniones de algunos de los empresarios del sector agropecuario sobre la inconveniencia de gravar a la canasta. Dijo también que podría llegarse un acuerdo para que el impuesto no sea del 18%, sino del 10% o del 12%.

“Los representantes de los gremios entienden el aspecto fundamental de la propuesta, especialmente en su estímulo a la competitividad del sector empresarial. Pero los gremios del sector agropecuario consideran que la propuesta del Gobierno sobre el IVA a la canasta podría mejorar grados mayores de informalidad en el campo, afectar el consumo y generar inflación”, expresó.

Sin embargo, Botero reconoce que es verdad que en la mayoría de los países emergentes y desarrollados ya existe el gravamen a la totalidad de los bienes que integran la canasta básica familiar.

“En el mecanismo de compensación del Gobierno se podría evitar el impacto a los sectores menos favorecidos. En ese debate estamos tratando de buscar soluciones entre los gremios y con el Gobierno. Pero en el sector agropecuario habría efectos negativos”, agregó.

Y explicó que se podría llegar a un acuerdo para tratar de reducir la imposición del IVA a la canasta al 18%, y en cambio lograr una cifra más pequeña entre el 10% y el 12%.

“Es posible que el país vire hacia una solución intermedia, que consistiría, primero en no reducir el IVA general del 19% al 17% como lo plantea el Gobierno, y en eso todos los integrantes del Consejo Gremial estuvieron de acuerdo, pero con un tramo intermedio para pasar no del cero al 19, sino del cero a un punto que podría estar entre el 10% o el 12% para los productos que hoy no están gravados en la canasta. Aún la propuesta no es oficial, pero en eso estamos trabajando”, concluyó Botero.

La propuesta llegará a Presidencia la próxima semana mientras que el debate avanza en el Congreso.

